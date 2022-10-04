Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський генерал розповів, яким буде сценарій деокупації Криму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Американський генерал розповів, яким буде сценарій деокупації Криму
Росіяни до останнього битимуться за Крим
фото ілюстративне

Кримський півострів є особливо важливим для РФ та особисто для Путіна

Українська влада неодноразово повторювала, що остаточне звільнення України від російських окупантів неможливе без повернення Криму. Частина закордонних експертів вважає, що воно відбудеться навесні-влітку 2023 року, але є й ті, котрі наголошують на надзвичайній складності операції через географічні особливості розташування півострова та необхідності спеціального озброєння, якого ЗСУ наразі не мають. До останніх належить колишній генерал-командувач армії США в Європі Марк Хертлінг, який під час конференції Центру аналізу європейської політики (CEPA) розповів про труднощі, що чекають українських воїнів попереду.

За словами Хертлінга, навіть у випадку втрати інших окупованих територій, росіяни до останнього битимуться за Крим з кількох причин. По-перше, півострів є стратегічно важливим для російського чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури. По-друге, Крим – питання престижу особисто для Путіну.

«Це буде важка битва для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни це буде важко. Росіяни, коли здійснили вторгнення в Крим у 2014 році, використовували флот та сили спеціального призначення. А в українців зараз флоту немає. Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська», – заявив Хертлінг.

Крім того, через бажання Путіна утримати Крим він може вдатися до застосування стратегічних бомбардувальників і військово-морського флоту, який досі використовував не на повну силу, вважає Хертлінг. Ти не менш, генерал зазначив, що це не гарантує росіянам успіху. 

«Ми всі вже встигли побачити, наскільки небоєздатними були їхні наземні війська, то чи і флот не є таким самим? Як би там не було, але з ним слід рахуватися», – підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.

 

Читайте також: Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
Теги: Крим росія війна Україна Зброя Росії деокупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО
Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО
Болгарія: зачароване коло виборів
Болгарія: зачароване коло виборів
Американський генерал розповів, яким буде сценарій деокупації Криму
Американський генерал розповів, яким буде сценарій деокупації Криму
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО
Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО
Україна просить США надати ракети Atacms, але з умовою інформування про цілі
Україна просить США надати ракети Atacms, але з умовою інформування про цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
126K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
119K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
118K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
98K
Кремль відреагував на заявку України в НАТО
67K
Олег Ляшко пішов воювати на фронт

Новини

РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту