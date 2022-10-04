Американський генерал розповів, яким буде сценарій деокупації Криму

Кримський півострів є особливо важливим для РФ та особисто для Путіна

Українська влада неодноразово повторювала, що остаточне звільнення України від російських окупантів неможливе без повернення Криму. Частина закордонних експертів вважає, що воно відбудеться навесні-влітку 2023 року, але є й ті, котрі наголошують на надзвичайній складності операції через географічні особливості розташування півострова та необхідності спеціального озброєння, якого ЗСУ наразі не мають. До останніх належить колишній генерал-командувач армії США в Європі Марк Хертлінг, який під час конференції Центру аналізу європейської політики (CEPA) розповів про труднощі, що чекають українських воїнів попереду.

За словами Хертлінга, навіть у випадку втрати інших окупованих територій, росіяни до останнього битимуться за Крим з кількох причин. По-перше, півострів є стратегічно важливим для російського чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури. По-друге, Крим – питання престижу особисто для Путіну.

«Це буде важка битва для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни це буде важко. Росіяни, коли здійснили вторгнення в Крим у 2014 році, використовували флот та сили спеціального призначення. А в українців зараз флоту немає. Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська», – заявив Хертлінг.

Крім того, через бажання Путіна утримати Крим він може вдатися до застосування стратегічних бомбардувальників і військово-морського флоту, який досі використовував не на повну силу, вважає Хертлінг. Ти не менш, генерал зазначив, що це не гарантує росіянам успіху.

«Ми всі вже встигли побачити, наскільки небоєздатними були їхні наземні війська, то чи і флот не є таким самим? Як би там не було, але з ним слід рахуватися», – підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.