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    РФ послабила ембарго на постачання палива в Україну

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    <span>Росія дозволила постачання в Україну масел і бітумів</span> - РФ послабила ембарго на постачання палива в Україну
    Росія дозволила постачання в Україну масел і бітумів

    Росія розширила список товарів, дозволених для ввезення в Україну за спецдозволами, введений навесні 2019 року

    Російський уряд дозволив постачання в Україну за спецдозволами мастил і нафтового бітуму, йдеться в постановленні Кабміну РФ в понеділок, 12 жовтня.

    Також можна отримати дозвіл на ввезення бітумних сумішей на основі природного асфальту.

    Крім того, скасовано заборону на постачання в Україну нафти і нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних порід.

    Нагадаємо, 18 квітня минулого року Росія оголосила ембарго на низку українських товарів, а також про часткову заборону експорту в Україну. Зокрема, з 1 червня постача вугілля, нафти і нафтопродуктів почали здійснюватися тільки з дозволу Мінекономрозвитку РФ.

    До слова, посол України у Німеччині вимагає ввести ембарго на поставки нафти і газу із Росії.

    Крім того, Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари.

    Росія ембарго посол уряд
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