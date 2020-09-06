Посол України у Німеччині вимагає ввести ембарго на поставки нафти і газу із Росії



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«Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не грають для нього ніякої ролі» – Мельник

«Через ситуацію з Навальний режим Путіна повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів» – дипломат

Посол України у Німеччині Андрій Мельник зажадав ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії в якості відповіді на можливе отруєння опозиціонера Олексія Навального. Відповідну заяву дипломат зробив в інтерв’ю агентству dpa, повідомляє DW.

«Прийшов час нарешті вразити панів у Кремлі жорсткою реакцією», – заявив український посол, додавши, що вимоги припинення проекту »Північний потік – 2» рядом німецьких політиків недостатньо. На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна «повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику».

Зазначається, що український посол також зажадав припинення всіх європейських інвестицій в економіку Росії.

«Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження – це не тільки неприкрита загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлеру (ФРН Ангелі Меркель – ред.), Федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені», – вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не грають для нього ніякої ролі.

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