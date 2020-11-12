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    РФ заявила про повагу до суверенітету України і виконання «гарантій безпеки». Київ вже відповів

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    Посол Володимир Єльченко - Росії: Ви це знущаєтеся або серйозно? - РФ заявила про повагу до суверенітету України і виконання «гарантій безпеки». Київ вже відповів
    Посол Володимир Єльченко - Росії: Ви це знущаєтеся або серйозно?
    Фото: ООН

    Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко вже відповів на заяву РФ

    Представництво Росії при ООН заявило що Москва «поважає суверенітет України і дотримується зобов'язань за Будапештським меморандумом».

    «Росія суворо дотримується передбачені в Будапештському меморандумі 1994 року зобов'язання за повагою суверенітету України: неухильно і в повному обсязі виконує зобов'язання не застосовувати і не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерних держав, включаючи Україну», – говориться у заяві.

    Посол України в США Володимир Єльченко, колишній постпред країни в ООН вже прокоментував російську заяву.

    «Ця заява могло б викликати посмішку, але у мене питання: ви знущаєтеся або серйозно?» – написав Єльченко. 

    Будапештський меморандум був підписаний у 1994 році, передбачав відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки і її територіальної цілісності.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Одним з підписантів даного документа, поряд зі США, Великою Британією, Францією та КНР, була й Росія, яка у підсумку порушила взяті на себе зобов’язання, окупувавши український Крим і частину Донбасу.

    Теги: Росія ядерна зброя Єльченко Володимир Україна
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