РФ заявила про повагу до суверенітету України і виконання «гарантій безпеки». Київ вже відповів

Посол Володимир Єльченко - Росії: Ви це знущаєтеся або серйозно?

Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко вже відповів на заяву РФ

Представництво Росії при ООН заявило що Москва «поважає суверенітет України і дотримується зобов'язань за Будапештським меморандумом».

«Росія суворо дотримується передбачені в Будапештському меморандумі 1994 року зобов'язання за повагою суверенітету України: неухильно і в повному обсязі виконує зобов'язання не застосовувати і не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерних держав, включаючи Україну», – говориться у заяві.

Посол України в США Володимир Єльченко, колишній постпред країни в ООН вже прокоментував російську заяву.

«Ця заява могло б викликати посмішку, але у мене питання: ви знущаєтеся або серйозно?» – написав Єльченко.

Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно? https://t.co/5TDoshzNAG — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 12, 2020

Будапештський меморандум був підписаний у 1994 році, передбачав відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки і її територіальної цілісності.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Одним з підписантів даного документа, поряд зі США, Великою Британією, Францією та КНР, була й Росія, яка у підсумку порушила взяті на себе зобов’язання, окупувавши український Крим і частину Донбасу.