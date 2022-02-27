«РІА-Новости» випадково опублікували статтю про «перемогу Росії» у війні з Україною

За поточну добу військові нанесли ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів

Стаття наповнена пропагандистськими штампами про «величність Росії» і радість про відновлення СРСР.

Пропагандистське ЗМІ Росії РІА «Новости» випадково опублікували підготовлену заздалегідь статтю про перемогу Росії у війні з Україною. Скрін статті опублікував доцент Київської школи економіки, голова центру поведінкових досліджень BeSmart Володимир Вахітов у Facebook.

Публікацію планували на 26 лютого, аале раптом щось пішло не так і її опублікували. Новину одразу видалили, але її встигли скопіювати. Посилання на архів вже теж видалили, але встигли зробити скріни.

Російські пропагандисти у своїй статті розлого розказали, що тепер чекає Україну.

«Новий світ народжується на наших очах. Військова операція Росії в Україні відкрила нову епоху – причому відразу в трьох вимірах», – говориться в статті.

Стаття наповнена пропагандистськими штампами про «величність Росії» і радість про відновлення СРСР.

«Тут починається новий період і в ідеології, і в самій моделі нашого соціально-економічного устрою - але про це варто поговорити окремо трохи пізніше», – говориться в статті.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.