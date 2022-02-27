Росія погрожує знищувати транспорт із західним озброєнням для України
Росія іде шляхом ескалації конфлікту
Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов, повідомляє РИА.
«Особи, які мають намір транспортувати західну зброю Києву, на території України можуть стати цілями точкових ударів. Поки машина з військовим вантажем їде територією третьої країни – це її справа. Щойно вона потрапляє до України, ми демілітаризацію проводимо. Адже вони не яблука везуть. Ви що, думаєте, ми не зможемо відстежити ці поставки? Це не складаний ніж у кишені провезти», – заявив Клімов.
Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.