Річки Прут, Сірет та Дністер вийдуть з берегів



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Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках

Сьогодні очікується підняття рівнів води у деяких річках

В Україні 9 жовтня очікується підняття рівнів води на річках у західних областях. Зокрема, рівень води підніметься в річках Прут, Сірет та Дністер.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На річках басейнів Прута та Сірет очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями. Таке ж підняття рівнів води очікується на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області).

Підняття води пройде без негативних наслідків, проте на притоках Дністра можливе формування значного місцевого стоку у зв'язку зі значними дощами.

До слова, у п’ятницю, 9 жовтня, погода в Україні буде переважно без дощів.Невеликі дощі очікуються лише в Житомирській і місцями в Київській областях. Вітер вщухне, але очікуються тумани. Температура повітря вдень очікується в більшості областей України +18 – +23 градуси, на півдні +20 – +25 градусів.