Рятувальники попередили про паводки в західних областях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рівень води у рiчках басейнiв Прута та Сiрету підніметься

У західних областях України 8-9 жовтня очікується підняття рівнів води у річках

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«8-9 жовтня у зв'язку з очiкуваними значними опадами на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями (на 8 годину 7 жовтня), без негативних наслiдкiв», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 8 жовтня в Україні дощі найбільш ймовірні у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, у Вінницькій області та місцями на Одещині.

У Києві 8 жовтня очікується волога хмарна погода з поривчастим вітром і періодичними дощами.

Також вночі на Київ опустився сильний туман. Раніше про це попереджали синоптики, заявляючи, що видимість становитиме не більше 500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів.

Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.