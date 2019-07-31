Порошенко за липень отримав стільки дивідендів, як за весь минулий рік



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Петро Порошенко під час з'їзду партії «Європейська солідарність»

У липні колишній очільник країни задекларував 344,11 млн грн дивідендів від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал»

Експрезидент Петро Порошенко протягом липня 2019 року задекларував 344,11 млн грн дивідендів, отриманих від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Декларування дивідендів колишній глава держави розбив на декілька траншів: 4 липня він відобразив 85,16 млн грн, 12 липня – 34,5 млн грн, 16 липня – 19,65 млн грн, 19 липня – 4 млн грн, 23 липня – 30,8 млн грн, 25 липня – 51,5 млн грн, 26 липня – 85,5 млн грн, 28 липня – 33 млн грн.

Приміром, у червні Порошенко задекларував лише 4,1 млн грн дивідендів від інвестфонду.

Нагадаємо, що в е-декларації за 2018 рік на той час президент Петро Порошенко вказав 399,9 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал». Кінцевим бенефіціаром цього інвестфонду є сам Порошенко.

Як повідомляв «Главком», доходи Порошенка за 2018 рік становили 1 млрд 556 млн 273 тис. 803 грн (у 2017 році – 16 млн 303 тис. 874 грн). Левову частину доходів принесли йому дивіденди від Rothschild Trust Schweiz AG – 1,10 млрд грн. Ще 399,9 млн грн становили дивіденди від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».

Довідково. Інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» був створений в 2005 році. На момент утворення називався ЗНКІФ «Петра Порошенка», в 2006 році його переймували.

За даними відкритих джерел, інвестиційний фонд включає в себе близько 30 підприємств. Основними активами є кондитерська корпорація «Рошен», агрохолдинг «Укрпромінвест-Агро», Пісківський завод скловиробів, завод «Енергоавтоматика», автомобільна корпорація «Богдан».