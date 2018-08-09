«Рік без премії»: Холодницький розказав, які наслідки матиме догана, яку йому оголосили



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Назар Холодницький

«Оклад плюс премія в САП дорівнює зарплаті НАБУ»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів «Главкому», які наслідки матиме отримана ним догана. Нагадаємо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Назара Холодницького звинувачували у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. Йому була оголошена догана.

За словами Холодницького, через таке покарання він рік залишатиметься без премії. А отже, його заробітна плата буде меншої від тієї, яку необхідно декларувати щомісяця. Як стверджує голова САП, оклад керівника та рядового співробітника - однаковий, але премії нараховуються за спеціальною сіткою, відповідно до кожної категорії посад. Так, керівники отримують 30% від окладу, а рядові прокурори - 15%.

«І оклад плюс премія разом дорівнюють зарплаті як у працівників НАБУ. В законі написано, що зарплата прокурора САП повинна дорівнювати зарплаті керівника підрозділу НАБУ», - пояснює Холодницький.

Додамо, що навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень проти нього.

Більше тут: «Назар Холодницький: Через догану буду рік без премії»