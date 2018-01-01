«Рік зростання»: Порошенко показав 10 головних досягнень цього року

За словами президента, «ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги»

Президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік. Відповідний відеоролик був опублікований на сторінці глави держави в Twitter. «2017 рік видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги», - написав Порошенко. У



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Фото: Главком Петро Порошенко

За словами президента, «ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги»

Президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

Відповідний відеоролик був опублікований на сторінці глави держави в Twitter.

«2017 рік видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги», - написав Порошенко.

У відеоролику серед головних досягнень було названо перший політ літака АН-132, проведення музичного конкурсу «Євробачення» в Києві, впровадження безвізового режиму з європейськими країнами, а також дія Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Крім того, президент згадав і перемоги українського боксу - захист титулу чемпіона WBO Олександром Усиком та визнання Василя Ломаченка найкращим боксером року.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.

Серед інших перемог Порошенко назвав і участь українців в «Іграх нескорених», проведення пенсійної, медичної та реформи освіти, масштабний ремонт доріг, звільнення українських заручників і посилення української армії.

Нагадаємо, наприкінці грудня Порошенко назвав безвіз головним досягненням України в 2017 році.

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