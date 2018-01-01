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    «Рік зростання»: Порошенко показав 10 головних досягнень цього року

    За словами президента, «ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги»
    Президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік. Відповідний відеоролик був опублікований на сторінці глави держави в Twitter. «2017 рік видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги», - написав Порошенко. У
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    За словами президента, «ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги»

    Президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

    Відповідний відеоролик був опублікований на сторінці глави держави в Twitter.

    «2017 рік видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги», - написав Порошенко.

    У відеоролику серед головних досягнень було названо перший політ літака АН-132, проведення музичного конкурсу «Євробачення» в Києві, впровадження безвізового режиму з європейськими країнами, а також дія Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Крім того, президент згадав і перемоги українського боксу - захист титулу чемпіона WBO Олександром Усиком та визнання Василя Ломаченка найкращим боксером року.

    Серед інших перемог Порошенко назвав і участь українців в «Іграх нескорених», проведення пенсійної, медичної та реформи освіти, масштабний ремонт доріг, звільнення українських заручників і посилення української армії.

    Нагадаємо, наприкінці грудня Порошенко назвав безвіз головним досягненням України в 2017 році.

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