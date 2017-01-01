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    Порошенко назвав безвіз головним досягненням України в 2017 році

    На думку президента, Україна завершує 2017 рік низкою важливих досягнень і успіхів у впровадженні реформ
    Президент Петро Порошенко вважає головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян. Про це він сказав 28 грудня під час робочої поїздки до Одеської області, інформує прес-служба глави держави. «Безвіз – коли український паспорт почали шанувати.
    • Сьогодні, 09:15
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    Петро Порошенко&nbsp;
    Петро Порошенко 

    На думку президента, Україна завершує 2017 рік низкою важливих досягнень і успіхів у впровадженні реформ

    Президент Петро Порошенко вважає головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян.

    Про це він сказав 28 грудня під час робочої поїздки до Одеської області, інформує прес-служба глави держави.

    «Безвіз – коли український паспорт почали шанувати. З 11 червня кожен українець, який отримав біометричний паспорт, не стоячи у чергах, не сплачуючи візові збори, не заповнюючи купу нікому не потрібних паперів, може вільно подорожувати Європейським Союзом. Залізну завісу російської імперії чи СРСР зруйновано», – сказав він.

    На думку президента, Україна завершує 2017 рік низкою важливих  досягнень і успіхів у впровадженні реформ.

    Водночас, Порошенко висловив переконання, що цього не достатньо і економіка має підніматися швидко для того, щоб були можливості для реалізації подальших реформ. 

     

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