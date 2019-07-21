Рішення щодо висування Онищенка на виборах суд може ухвалити зранку



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Депутат-утікач Олександр Онищенко

Рішення по Онищенку буде винесено за дві години до відкриття виборчих дільниць

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду може повідомити рішення стосовно допуску депутата-втікача Олександра Онищенка до участі у виборах у Верховну раду за дві години до відкриття виборчих дільниць.

Про це передає «5 канал».

Зазначимо, від 10 години ранку суботи, 20 липня, суд розглядає апеляцію Центральної виборчої комісії на рішення Шостого адміністративного суду Києва, котрий зобов'язава ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в нардепи.

Судді пішли до нарадчої кімнати, аби вдруге розглянути свій відвід. Так, адвокати Онищенка, який заявив про бажання балотуватися від «Соціалістичної партії України«, оголосили про відвід суддям, оскільки ті раніше зняли із виборів блогера- пропагандиста Анатолія Шарія.

«Обставини політичного переслідування не враховувалися судом при прийнятті того рішення. Тому цілком очевидно, що ми не хочемо, щоб колегія була скована своїм же рішенням при прийнятті вже нашого рішення», - підкреслив адвокат Олег Іщенко.

Проте колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання адвокатів Онищенка щодо відводу. Тепер інший суддя має підтвердити правомірність даного рішення - згідно із вимогами процесуального законодавства.

Попередньо зазначається, що рішення стосовно реєстрації Онищенка судді мають повідомити за дві години до початку виборів - о шостій годині ранку.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати від Соціалістичної партії України в окрузі №93.

У відповідь ЦВК оскаржила це рішення.

5 липня Верховний Суд заборонив Онищенку брати участь у виборах.