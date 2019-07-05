Верховний Суд остаточно заборонив Онищенку брати участь у виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат-утікач Олександр Онищенко

Суд також відхилив посилання Онищенка про перебування його в статусі заявника в процесі міжнародного захисту

Верховний Суд повторно визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув в апеляційному порядку справу за позовом представника Олександра Онищенка до Центральної виборчої комісії. Позивач просив скасувати постанову ЦВК, якою йому відмовлено в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати.

ЦВК відмовила в реєстрації, зокрема, тому, що позивач не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє перебування за межами України позивач пояснив участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну.

Нагадаємо, що Верховний Суд уже розглядав аналогічну справу за позовом Онищенка і у своєму рішенні від 25 червня 2019 року у справі №855/152/19 відмовив у задоволенні позовних вимог.

Позивач повторно звернувся до суду із зазначеними позовними вимогами, надавши додаткові докази.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний Суд вважає, що оскаржене рішення суду першої інстанції законне та обґрунтоване.

Верховний Суд зазначив, що позивачем не спростовано висновки суду першої інстанції щодо перебування його за межами України протягом п’яти років, що не відповідає вимогам порядку висування кандидата у народні депутати України, які передбачені Законом України «Про вибори народних депутатів України».

Верховний Суд, зокрема, відхилив посилання позивача на рішення Правління Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» та протоколи засідань Правління цієї Громадської організації, оскільки в розумінні статті 37 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» вони не є документами, що підтверджують його статус як учасника офіційної делегації національної збірної команди з кінного спорту для участі в конкретних змаганнях.

Суд також відхилив посилання позивача щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту та зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну та просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може визнаватися поважною підставою його виїзду за кордон та не є пом’якшуючою обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою. Вказана обставина сама по собі вже свідчить про неможливість реєстрації такої особи кандидатом та визначена в Законі України «Про вибори народних депутатів України» як підстава для скасування такої реєстрації.

Раніше ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи.

Перед цим Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Зазначалося, що суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника».