Суд знову дозволив депутату-втікачу брати участь у виборах



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У ЦВК є лише два дні, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді й вкотре відмовити Онищенку балотуватися - ЗМІ

Суд визнав, що Олександр Онищенко впродовж останніх трьох років не переховувався від правоохоронців, а навчався в іспанській Школі верхової їзди

Шостий апеляційний адміністративний суд вдруге дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку балотуватися до Верховної Ради через «нововиявлені обставини». Тепер підставою стало те, що Онищенко нібито навчався верхової їзди в Іспанії.

Повний текст за підписом суддів Шостого апеляційного адміністративного є в розпорядженні журналістів Слідства.Інфо.

Напередодні суд визнав, що Олександр Онищенко впродовж останніх трьох років не переховувався від правоохоронців, а навчався в іспанській Школі верхової їзди.

«Згідно з листом ТОВ «Конюшня Бутенко О.», остання направила Онищенка за кордон на навчання до Школи верхової їзди «Середземний кінний тур Оліва Нова» (Іспанія). Відповідно до довідки від 5 липня 2019 року, Онищенко Олександр Романович у період з 1 червня 2016 по теперішній час проходив і проходить навчання», — йдеться в рішенні суду.

Суд визнав, що це є достатнім доказом, що Онищенко був поза межами України з поважних причин. Тому зобов’язав Центральну виборчу комісію внести його до виборчого бюлетеня як мажоритарника на 93-му окрузі на Київщині.

Тепер у ЦВК є лише два дні, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді й вкотре відмовити Онищенку балотуватися.

Попри те, що Олександр Онищенко перебуває в Україні в розшуку, він уже намагався взяти участь у виборах народних депутатів цього року. Наприкінці червня Апеляційний адмінсуд навіть зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради. Онищенко нібито був відсутній в Україні, бо «представляв Україну» на кінних змаганнях.

Утім, Центральна виборча комісія двічі відмовила йому в реєстрації.

Онищенко втік з України у 2016 році й наразі перебуває в Іспанії. В Україні його оголосили в розшук, однак Інтерпол оголошувати нардепа в міжнародний розшук відмовився. Сам Онищенко звинувачення заперечує.

Нагадаємо, 5 липня Верховний Суд остаточно заборонив Онищенку брати участь у виборах.