Ріст світового ВВП цього року не досягне і половини показника торік – економісти

Уповільнення має глобальний характер

Економісти Morgan Stanley прогнозують, що світове зростання економіки у 2022 році не досягне і половини показника 2021 року через ризики від війни в Україні та спалаху Covid-19 у Китаї.

Про це йдеться у прогнозі Morgan Stanley, пише Reuters.

Аналітики банку вважають, що цього року зростання світового ВВП у річному вимірі становитиме 2,9% – це на 0,4 п.п. нижче за середній прогноз економістів, опитаних агентством, і значно поступається показнику 2021 року в 6,2%.

«Уповільнення має глобальний характер», – йдеться у звіті Morgan Stanley.

Аналітики пояснюють спад темпів зростання ВВП поєднанням послаблення фіскальних стимулів і посилення грошово-кредитної політики центробанків, які намагаються контролювати рекордно високу інфляцію, а також випадками зараження Covid-19, що продовжуються, безперервними збоями в глобальному ланцюгу поставок і наслідками.

Оскільки вирішення кризи, пов'язаної з Україною, виглядає малоймовірним, а центробанки багатьох країн уже намагаються уповільнити зростання, щоб приборкати інфляцію, потенціал зростання світової економіки виглядає обмеженим, вважають економісти Morgan Stanley.

Тим часом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії двом енергокомпаніям, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.