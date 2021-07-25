Глобальний ринок нерухомості на грані обвалу. Економісти пояснили причини кризи, яка насувається

Ціни на житло в розвинених країнах можуть бути завищені приблизно на 10%

Глобальний ринок нерухомості вже розігрівся настільки, що не здатен підтримувати нинішнє зростання. Такого висновку дійшли економісти Oxford Economics, – повідомляє Yahoo!Finance.

Ціни на житло в розвинених країнах можуть бути завищені приблизно на 10%. Цей «бум нерухомості» є одним з найбільших з 1900 року, стверджує економіст Адам Слейтер.

У дослідженні зазначають, що останній бум був у 2006 році. Тоді ціни були завищені на 13 – 15%. А закінчилося все фінансовою кризою 2008 року.

Чому ціни на нерухомість ростуть

низькі відсоткові ставки у США, Європі та інших розвинених економіках світу.

високі заощадження населення у зв’язку з урядовою підтримкою на фоні коронавірусу.

На думку Слейтера зовсім скоро ринок житла може пережити різке падіння цін.

«Є підстави вважати, що чим довше триває бум на ринку нерухомості, тим більший ризик великого падіння в ціні. Найризикованішими ринками вважаються Нідерланди, Канада, Швеція, Німеччина та Франція», – стверджує експерт.

Проте Слейтер не очікує, що наслідки будуть настільки болючими, як під час кризи 2008 року. Адже ринок у кращому становищі.

Нерухомість в Україні

Україна не є високорозвиненою економікою, а тому цей прогноз не стосується прямо українського ринку нерухомості.

Проте й в Україні можуть відчутно зрости ціни на нерухомість. Законопроєкт №5600 пропонує підняти податок для фізичних осіб на продаж третього за рік об’єкту нерухомості до 18%, а для юридичних осіб – ввести ПДВ у розмірі 20% на кожну купівлю нерухомості.

Нагадаємо, у кінці червня Фонд держмайна України запустив новий сервіс із автоматичної оцінки та програму для реєстрації звітів про оцінку нерухомості (для продажу, сплати податків та ін.). Буквально за один день квартири і будинки українців раптом різко «подорожчали».