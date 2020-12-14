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    Економіка та фінанси

    Економісти оцінили вплив «Великого будівництва» на економіку України

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    Високі витрати на будівництво і ремонт доріг обумовлюються тим, що якість нашої інфраструктури значно відстає від інших країн - Економісти оцінили вплив «Великого будівництва» на економіку України
    Високі витрати на будівництво і ремонт доріг обумовлюються тим, що якість нашої інфраструктури значно відстає від інших країн

    «Позитивний економічний ефект від розвитку дорожньої інфраструктури зберігається від 10 до 15 років», – наголошують експерти

    Президентська програма «Велике будівництво» вже за 11 місяців показала рекордні результати: всього по Україні було відремонтовано 3900 км доріг національного значення і 2 тисяч км доріг місцевого. Причому за якістю українські дороги вже нітрохи не поступаються європейським, а сама інфраструктурна програма справляє позитивний вплив на всю економіку, пише «Дело».

    Згідно з дослідженням групи незалежних економістів з Ukraine Economic Outlook (Інститут економічного прогнозування), капітальні вкладення держави в інфраструктуру навіть на тлі пандемії коронавируса, в умовах дефіциту бюджету і спаду національної економіки вже зараз і в доступному для огляду майбутньому матимуть позитивний ефект на фінансовий стан всієї країни.

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    Економісти оцінили вплив «Великого будівництва» на економіку України
    Економісти оцінили вплив «Великого будівництва» на економіку України

    Економісти відзначають, що повний пакет антикризових заходів, прийнятих в Україні для підтримки економіки під час епідемії Covid-19, перевищує 111,2 млрд грн. (2,8% ВВП). З них 40,1 млрд. грн. спрямований на інфраструктурні проєкти.

    Високі витрати на будівництво і ремонт доріг обумовлюються тим, що якість нашої інфраструктури значно відстає від інших країн, а без вкладень в інфраструктуру весь антикризовий фонд в результаті буде просто «з'їдений».

    «По-друге, саме в кризові періоди, через які проходили країни світу в ранні роки, уряди вдавалися до відновлення економіки саме шляхом вливань в інфраструктуру, тому зараз їм не доводиться цього робити, і вони можуть більшу частину фінансів направити на інше», – йдеться в публікації.

    На думку економістів, «Велике будівництво» врятувало економіку України від ще більш стрімкого падіння. Без цього проєкту падіння ВВП за підсумками року склало б 11%, а завдяки президентському інфраструктурному проєкту падіння зупинилося на позначці 3,7%.

    «Більш того, позитивний економічний ефект від розвитку дорожньої інфраструктури зберігається від 10 до 15 років, і якщо Україна розробить і буде дотримуватися довгострокової стратегії поліпшення якості транспортної інфраструктури, то це дасть можливість підвищити і довгострокову віддачу від будівництва», – прогнозують експерти.

    Нагадаємо, раніше глава Укравтодору Олександр Кубраков розповів про те, що в 2020 році якість доріг покращилася, а роботи на них стали дешевшими.

    Теги: економіка дороги корупція в Україні будівництво ВВП Володимир Зеленський
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