  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    НКРЕКП анулювала ліцензії ще двом енергокомпаніям, пов’язаним з Росією

    НКРЕКП анулювала ліцензії ще двом енергокомпаніям, пов’язаним з Росією
    фото з відкритих джерел

    Кінцевими бенефіціарами компаній є громадяни Росії

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії двом енергокомпаніям, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    «Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 закону України «Про оборону України», Регулятор анулював ліцензії двом компаніям», – йдеться у повідомленні.

    Так, були анульовані ліцензії компаніям «Генерація Плюс» (виробництво електроенергії) та «БНХ Україна» (постачання природного газу).

    20 квітня НКРЕКП анулювала ліцензії п'яти компаніям, пов’язаним з Росією.

    Читайте також: Вибух на бензоколонці Путіна. Усе, що треба знати про нафтове ембарго
    Теги: росія окупанти енергетика НКРЕКП війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НКРЕКП анулювала ліцензії ще двом енергокомпаніям, пов’язаним з Росією