НКРЕКП анулювала ліцензії ще двом енергокомпаніям, пов’язаним з Росією

Кінцевими бенефіціарами компаній є громадяни Росії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії двом енергокомпаніям, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 закону України «Про оборону України», Регулятор анулював ліцензії двом компаніям», – йдеться у повідомленні.

Так, були анульовані ліцензії компаніям «Генерація Плюс» (виробництво електроенергії) та «БНХ Україна» (постачання природного газу).

20 квітня НКРЕКП анулювала ліцензії п'яти компаніям, пов’язаним з Росією.