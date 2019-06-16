«Риторика миру і добрих намірів»: Хуг похвалив адміністрацію Зеленського



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Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг Фото: Главком

За словами Хуга, зафіксовані порушення режиму припинення вогню на Донбасі «кидають виклик дуже позитивній риториці нової адміністрації» президента

Риторика нового українського лідера створює передумови для просування Мінського процесу, проте прогресу можна домогтися лише у разі кроків назустріч Москви та підтримки міжнародного співтовариства.

Про це «Укрінформу» сказав колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Однозначно, риторика нової адміністрації є риторикою миру і добрих намірів. Якщо буде політична воля з обох сторін, це спрацює», - сказав Хуг.

Він зазначив, що зафіксовані спостерігачами порушення режиму припинення вогню, подальше руйнування інфраструктури на Донбасі «кидають виклик дуже позитивній риториці нової адміністрації».

Хуг вважає, що відсутність позитивної динаміки пов'язана з тим, що досі жодна зі сторін не проявляла достатньо політичної волі для виконання Мінських угод. Без відведення важких озброєнь і військ перемир'я буде порушуватися знову і знову.

Новому керівнику СММ (днями керівництво СММ перейшло від Ертугрула Апакана Яшару Халіту Чевіку) Хуг радить продовжувати підтримувати Мінський процес, виконуючи мандат місії, за який проголосували всі 57 країн-членів.

Хуг при цьому звернув увагу на те, що перші Мінські домовленості були підписані у 2014 році, коли конфлікт був ще дуже «свіжим». А через п’ять років неможливо очікувати дуже швидких змін навіть при активних зусиллях. Проте, колишній спостерігач налаштований «оптимістично».

За його словами, наразі вкрай необхідне продовження підтримки України з боку міжнародного співтовариства. Необхідно підтримувати Україну, її нову адміністрацію і зберігати тиск на іншу сторону, адже зусиллями лише Києва вирішити ситуацію не вдасться, вважає Хуг.

Нагадаємо, 31 жовтня 2018 року Олександр Хуг залишив посаду першого заступника голови СММ ОБСЄ, так як закінчився 10-річний термін його роботи в організації.

1 листопада британець Марк Етерінгтон заступив на посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після завершення повноважень Олександра Хуга.