Хуг заявив, що покидає посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні



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Олександр Хуг висловив жаль, що робота СММ не наблизила сторони до вирішення конфлікту на Донбасі

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Олександр Хуг йде з посади.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ».

«ОБСЄ не кар'єрна організація, працювати в її структурах можна не більше десяти років. Я досяг цієї межі і тому покидаю свою посаду», - сказав Хуг, уточнивши, що його місія завершується 31 жовтня.

Водночас він не назвав ім'я свого наступника.

«Це рішення буде ухвалюватися керівництвом ОБСЄ, і я не можу його коментувати. Потрібно почекати, поки нова людина вступить на посаду», - зазначив Хуг.

Заступник голови СММ ОБСЄ висловив жаль, що робота СММ не наблизила сторони до вирішення конфлікту на Донбасі.

«На жаль, виконана СММ робота свідчить про те, що сторони не виконали навіть базових обіцянок, які були ними дані в рамках мінських угод», - підкреслив він.

Нагадаємо, Олександр Хуг почав працювати в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні в березні 2014 року.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що жертвами війни на Донбасі стали понад 35 тисяч осіб.

Джерело: 112 Україна