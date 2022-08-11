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Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 
Деякі регіони 12 серпня очікує погіршення погоди 
glavcom.ua

Місцями прогнозують град 

У п'ятницю, 12 серпня, на заході країни, а також у Житомирській області будуть дощі і грози. Крім того, в окремих районах буде град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляють у ДСНС та «Укргідрометцентрі»

«12 серпня у західних та Житомирській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали  фото 1

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що тиждень, 8-14 серпня, в Україні буде різним – від спеки на сході та півдні до післядощової свіжості на заході та півночі. 

Як відомо, на сьогодні, 11 серпня, у більшості областей України оголошено І рівень небезпеки, жовтий. 

До слова, середня місячна температура серпня складає 18-22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів, на високогірʼї Карпат 13 градусів.

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Теги: ДСНС прогноз погоди

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