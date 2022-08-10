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Дощ, гроза і спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дощ, гроза і спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Спека та грози: синоптики дали прогноз погоди на 10 серпня
фото з відкритих джерел

На сході та півдні України домінуватиме спека, на заході і півночі – ітимуть короткочасні дощі

Сьогодні, 10 серпня, у більшості областях України синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу, місцями буде до 36° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°, на сході та південному сході країни до 36°.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 10 серпня
Прогноз погоди на 10 серпня
фото: Укргідрометцентр

10-11 серпня у Волинській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 10 серпня місцями ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

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Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди спека дощ

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