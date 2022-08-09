Спека та грозові дощі: прогноз погоди на 9 серпня

В Україні у вівторок, 9 серпня, буде спекотна погода

Найспекотніше буде на Півдні та Сході

Погода в Україні у вівторок, 9 серпня, здивує громадян температурними гойдалками. Різниця між заходом і півднем країни складе понад 15 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх західних областях, окрім Луцька та Рівного очікуються короткочасні дощі. Опади також прогнозують у північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. В інших регіонах буде сухо та тепло. Вітер північно-східний, близько 7-12 м/с.

Стовпчики термометра у цей день покажуть +21...+26°С — в західних та північних областях, +35...+37°С на півдні та подекуди на сході. На решті території України вдень очікується +27...+32°С.

Прогноз погоди на 9 серпня фото: Укргідрометцентр

У Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Херсонській області та в Криму синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 9 серпня опадів не прогнозують. Температура вночі буде на рівні +14...+16°С, а вдень сягне +25°С. А от в області подекуди можливий невеликий короткочасний дощ.