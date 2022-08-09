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Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів
Родичі захисників Азовсталі закликали ООН не дати Росії провести фейкові трибунали
фото: Reuters

Родичі захисників «Азовсталі» нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами,

Асоціація сімей захисників «Азовсталі» закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і ООН перешкодити проведенню фейкового трибуналу бійців полку «Азов». Про це повідомляє Telegram-канал Асоціації сімей захисників «Азовсталі».

Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення «міжнародного» трибуналу над бійцями ОЗСП «Азов» – захисниками Маріуполя та «Азовсталі». 

Асоціація родин захисників «Азовсталі» заявила, що «міжнародний» трибунал неможливий у «республіці», яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія.

«Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України», - йдеться у повідомленні.

3азначається, що загалом права військовополонених, ким зараз є захисники «Азовсталі», зокрема полку «Азов», гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.

У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Теги: ООН Володимир Зеленський Азов Азовсталь трибунал

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