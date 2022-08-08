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До моргів Київщини надійшло 270 тіл загиблих, в тому числі з «Азовсталі»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До моргів Київщини надійшло 270 тіл загиблих, в тому числі з «Азовсталі»
Тіла загиблих доставили у морги Київщини у червні-липні
фото: Громадське

Більші тіл лишаються неопізнаними

До моргів Київської області з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату «Азовсталь». Про це повідомляє поліція Київської області.

Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

Поліція закликає громадян: «Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей».

Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:

  • Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
  • Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
  • Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
  • Фото зниклої особи;
  • Татуювання (детальний опис) - фото;
  • Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
  • Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
  • Номер телефону яким користувалась зникла особа;
  • Номер телефону контактної особи.
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Теги: Київщина Азовсталь поліція смерть війна росія Україна

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