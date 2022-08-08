До моргів Київщини надійшло 270 тіл загиблих, в тому числі з «Азовсталі»

Тіла загиблих доставили у морги Київщини у червні-липні

Більші тіл лишаються неопізнаними

До моргів Київської області з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату «Азовсталь». Про це повідомляє поліція Київської області.

Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

Поліція закликає громадян: «Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей».

Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим: