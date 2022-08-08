До моргів Київщини надійшло 270 тіл загиблих, в тому числі з «Азовсталі»
Більші тіл лишаються неопізнаними
До моргів Київської області з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату «Азовсталь». Про це повідомляє поліція Київської області.
Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.
З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.
Поліція закликає громадян: «Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей».
Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:
- Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
- Фото зниклої особи;
- Татуювання (детальний опис) - фото;
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
- Номер телефону яким користувалась зникла особа;
- Номер телефону контактної особи.
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