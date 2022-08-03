Президент назвав абсурдним рішення Росії визнати полк «Азов» терористичною організацією

Зараз Росія усвідомлює неминучість визнання її державою-терористом

Президент України Володимир Зеленський назвав абсурдним рішення Росії визнати полк «Азов» терористичною організацією. Відповідну заяву він зробив під час свого відеозвернення.

Зеленський підкреслив, що зараз в РФ почали усвідомлювати неминучість визнання їх країни державою-терористом, оскільки після всіх жахів, що вчинила російська армія, жодна терористична організація не може претендувати на першість в терорі.

«Росія точно №1 серед терористів і це точно заслуговує юридичних наслідків. Саме тому з Москви пішла інша пропагандистська активність. Вони оголосили «Азов» терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно», – зазначив президент.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.

Зауважимо, що згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.

Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.

Рішення про визнання Азову «терористичною організацією» в РФ було прийнято на тлі масового вбивства російськими окупантами його полонених бійців у Оленівці, яке стало одним із найгучніших і найжорстокіших воєнних злочинів кремлівського режиму.