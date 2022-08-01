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РФ заздалегідь підготувала могили для вбитих в Оленівці: супутникові знімки

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:22 glavcom.ua
РФ заздалегідь підготувала могили для вбитих в Оленівці: супутникові знімки
Вбивство в Оленівській сталося 29 липня
фото з відкритих джерел

Ями з’явилися на території виправної установи в Оленівці 27 липня

Російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці. Це помітно на знімках, які опублікував журналіст Bellingcat Еліот Хіггінс на своїй сторінці в Twitter.

Американський розслідувач показав супутникові знімки, на яких видно зміни в зрушеннях ґрунту на території СІЗО в Оленівці.

«Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (помітні в нижній частині екрану цього відео) сталося між 18 і 21 липня в Оленівській в'язниці», – написав Елліот. 

Припущення засновника Bellingcat розділяє і дослідник OSINT Александер Олівер. Напередодні він також показав супутникові знімки Maxar, які демонструють можливі могили, викопані біля північної стіни Оленівської колонії. Ями з’явилися на території виправної установи 27 липня (за 2 дні до вибуху). 30 липня (1 день після трагедії) вони були закопані.

«Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований воєнний злочин росіян, який, ймовірно, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного воєнного злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг», – вказав Олівер.

Раніше InformNapalm припустив, що росіяни спалили українських полонених уві сні, застосувавши термобаричну зброю.

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкту, зроблені до та після трагедії

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Теги: вбивство теракт Донбас росія війна Україна

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