РФ заздалегідь підготувала могили для вбитих в Оленівці: супутникові знімки

Російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці. Це помітно на знімках, які опублікував журналіст Bellingcat Еліот Хіггінс на своїй сторінці в Twitter.

Американський розслідувач показав супутникові знімки, на яких видно зміни в зрушеннях ґрунту на території СІЗО в Оленівці.

«Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (помітні в нижній частині екрану цього відео) сталося між 18 і 21 липня в Оленівській в'язниці», – написав Елліот.

Припущення засновника Bellingcat розділяє і дослідник OSINT Александер Олівер. Напередодні він також показав супутникові знімки Maxar, які демонструють можливі могили, викопані біля північної стіни Оленівської колонії. Ями з’явилися на території виправної установи 27 липня (за 2 дні до вибуху). 30 липня (1 день після трагедії) вони були закопані.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ