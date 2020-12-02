Родина спійманого на хабарі топ-чиновника ДФС володіє нерухомістю на майже 50 млн грн

Батьки Неговєлова володіють розкішними квартирами та земельними ділянками

Родина Романа Неговєлова, якого раніше затримали на хабарі в $200 тисяч, володіє нерухомим і рухомим майном на загальну суму близько півтора мільйони доларів, що неспівмірно з офіційними доходами правоохоронця та членів його сім’ї.

Такі дані оприлюднили журналісти Bihus.Info.

Відомо, що сам Роман Неговєлов все життя пропрацював у правоохоронних органах. З 2009 по 2020 рік у СБУ (столичний «главк», економічна контррозвідка), а з літа по осінь 2020 в ДФС (управління протидії економічним правопорушенням). Його середня зарплатня на піку кар’єри в СБУ сягала близько 1 тисячі умовних одиниць на місяць. Разом з тим, за даними ЗМІ, Неговєлов живе в одному з найдорожчих ЖК столиці «Новопечерські Липки», їздить на розкішній Infiniti Q70 і регулярно подовгу подорожує закордон.

Батько Неговєлова наразі на пенсії та підпрацьовує за невелику зарплатню в «Укртелекомі». Разом з тим за останні 6 років на пенсіонера оформили майна на близько 1,1 млн дол :

квартиру на 114 кв.м. ЖК «Новопечерські Липки» (проінвестована в 2014-2017 роках, нині ринкова вартість $ 450 тисяч )

) два паркомісця там же (проінвестовані в 2015-2017 роках, нині ринкова вартість по $ 33 тисячі кожне)

кожне) офісне приміщення на 77 кв.м. там же ( придбане у 2018 р, ринкова вартість 404 тис дол)

землю в селі Плюти у Конча-Заспі, 12 соток, там зараз триває будівництво приватного будинку (придбана в 2018 році, зараз ділянку по сусідству продають по $12 тисяч/сотка, тобто ринкова вартість землі – $132 тисяч).

Infiniti Q70 (придбана новою в 2016, зараз такі від $37 тисяч ).

Мама Неговєлова – вчителька, останні 5 років продовжує викладати у школах на Троєщині, її сукупний дохід за 2014-2019 роки – $27 тисяч. При цьому в цей же період на неї було оформлено три квартири в столичних новобудовах, загальною ринковою вартістю близько $250 тисяч:

квартира на 45 кв.м. в ЖК «Французький квартал» (придбана в 2016 році, ринкова вартість $ 90 тисяч )

) квартира на 45 кв.м. в ЖК «Підвисоцький» (проінвестована в 2017 році, ринкова вартість $ 87 тисяч )

) квартира на 49 кв.м. в ЖК «Автограф» (проінвестована в 2016-2018 роках, ринкова вартість $70 тисяч)

Окрім того, на дружину Неговєлова оформлені:

офісне приміщення на 124 кв.м. в ЖК «Новопечерські Липки» (придбане в 2019 році, згідно з декларацією – за $230 тисяч)

квартира на 46 кв.м. в ЖК «Підвисоцький» (проінвестована в 2017 році, згідно з декларацією – за $33 тисячі)

ще дві квартири по 85 кв.м., міцезнаходження яких поки невідомо – вони, згідно з декларацією Неговєлова проінвестовані і поки недобудовані

Infiniti QX70 (придбана в 2017 році, згідно з декларацією – за $50 тисяч)

При цьому ще $300 тисяч у дружини задекларовано кешем. Дружина Неговєлова – професійний маркетолог, мала хорошу зарплатню в великих компаніях (з 2014 по 2019 її середньомісячний дохід зріс від 1 до 4 тисячі доларів) та зараз має бізнес (з 2017 ФОП і з 2018 декілька фірм, за 2019 задекларовано близько $140 тисяч доходу від підприємницької діяльності). Однак, за даними журналістів, дороговартісне майно в її власності почало з’являтися до того, як вона почала отримувати співмірно високі доходи, але водночас – після того, як її чоловік отримав високу посаду в економічній контррозвідці СБУ та, за розповідями бізнесменів, займався «обілечуванням» фармкомпаній.

Нагадаємо, раніше Неговєлова затримали на отриманні хабаря в $200 тисяч від фармкомпанії за закриття кримінального провадження за ухилення від податків.

Зазначимо, що ЗМІ намагалися сконтактувати з Неговєловим, його адвокатами, батьками та дружиною – однак вони або кидали слухавку, або відмовлялися говорити.