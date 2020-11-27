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    40 тис. грн за групу інвалідності: у Києві на хабарі затримано двох медиків (фото)

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    Медпрацівників затримали &laquo;на гарячому&raquo; після отримання ними частини неправомірної вигоди - 40 тис. грн за групу інвалідності: у Києві на хабарі затримано двох медиків (фото)
    Медпрацівників затримали «на гарячому» після отримання ними частини неправомірної вигоди
    Фото: Київська міська прокуратура

    Медпрацівники підозрюють у вимаганні гроше за встановлення групи інвалідності

    На одержанні неправомірної вигоди затримано голову спеціальної кардіологічної комісії № 2 та завідувача кардіологічного відділення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказані медпрацівники вимагали 40 тис. гривень від громадянина за направлення на медико-соціальну експертизу та встановлення йому групи інвалідності.

    26 листопада вказаних осіб затримали «на гарячому» після отримання ними частини неправомірної вигоди.

    Наразі затриманим повідомлено про підозру та готується клопотання до слідчого судді щодо обрання їм запобіжних заходів.

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    40 тис. грн за групу інвалідності: у Києві на хабарі затримано двох медиків (фото)
    40 тис. грн за групу інвалідності: у Києві на хабарі затримано двох медиків (фото)

    Заходи з викриття правопорушення проводилися співробітниками прокуратури спільно зі слідчими Оболонського управління поліції в Києві за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ хабар лікар криминал
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