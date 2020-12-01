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    СБУ затримала за вимагання хабарів менеджерку філії телеканалу «Суспільний»

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    Менеджера затримано &laquo;на гарячому&raquo; після отримання чергового хабара у службовому кабінеті - СБУ затримала за вимагання хабарів менеджерку філії телеканалу «Суспільний»
    Менеджера затримано «на гарячому» після отримання чергового хабара у службовому кабінеті

    Менеджерку підозрюють у систематичному вимаганні хабарів у підлеглих

    Співробітники Служби безпеки України сьогодні, 1 грудня, провели обшук і затримали в Івано-Франківську менеджерку філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Наталю Кияницьку за вимагання хабарів у підлеглих. Про це йдеться у Facebook на офіційній сторінці Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

    У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували восени поточного року факт отримання від підлеглих неправомірної вигоди. Для припинення протиправної діяльності, менеджера затримано «на гарячому» після отримання чергового хабара у службовому кабінеті.

    За інформацією слідчих, готується оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.

    «Якщо неправомірні дії співробітника філії буде підтверджено, «Суспільне» ухвалить відповідні заходи щодо винних осіб. Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким. Водночас Суспільне очікує на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству», ─ йдеться у повідомленні пресслужби телеканалу.

    Нагадаємо, навесні 2020 року «Суспільне» опинилося перед загрозою закриття через борги. Телеканал просив Кабмін погасити заборгованість перед акціонерним товариством «Євроньюз».

    Також повідомлялося, що Японія погодилася профінансувати «Суспільне» і надала мовнику грант на суму понад $2 млн для купівлі обладнання.

    Теги: обшук телебачення СБУ хабар розслідування Facebook
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