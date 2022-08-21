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Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Помічено переміщення додаткових засобів ППО РФ на Волинському й Поліському напрямках
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 серпня

Триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 21 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію республіки Білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позицій наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії поблизу села Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки. Противник задіяв авіацію неподалік Новомихайлівки та Павлівки.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10» у районі Запоріжжя.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

На Миколаївському напрямку ворог веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три ворожих носії крилатих ракет морського базування.

«Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати різного штибу російські фейки і дезінформацію», – закликає Генштаб ЗСУ.

Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Білорусь Україна росія війна

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