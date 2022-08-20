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Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу
Від початку війни ЗСУ знищили майже 2 тис. російських танків
фото: Генштаб ЗСУ

За добу найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку

За минулу добу, 19 серпня, українські захисники знищили близько 200 російських окупантів. Загалом від 24 лютого по 20 серпня у війні в Україні загинуло орієнтовно 44,9 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни склали:

  • танків ‒ 1907 (+8 за минулу добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) одиниць,
  • артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць,
  • РСЗВ – 266 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 141 (+0) одиниць,
  • літаків – 234 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 197 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць,
  • крилатих ракет – 190 (+0) одиниць,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць,
  • спеціальної техніки – 97 (+3) одиниць.
Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, Збройні сили України завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.

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Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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