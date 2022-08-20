Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу

Від початку війни ЗСУ знищили майже 2 тис. російських танків

За добу найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку

За минулу добу, 19 серпня, українські захисники знищили близько 200 російських окупантів. Загалом від 24 лютого по 20 серпня у війні в Україні загинуло орієнтовно 44,9 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни склали:

танків ‒ 1907 (+8 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць,

РСЗВ – 266 (+0) одиниць,

засобів ППО – 141 (+0) одиниць,

літаків – 234 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 197 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць,

крилатих ракет – 190 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць,

спеціальної техніки – 97 (+3) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, Збройні сили України завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.