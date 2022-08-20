Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу
За добу найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку
За минулу добу, 19 серпня, українські захисники знищили близько 200 російських окупантів. Загалом від 24 лютого по 20 серпня у війні в Україні загинуло орієнтовно 44,9 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни склали:
- танків ‒ 1907 (+8 за минулу добу) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) одиниць,
- артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 266 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 141 (+0) одиниць,
- літаків – 234 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 197 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць,
- крилатих ракет – 190 (+0) одиниць,
- кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць,
- спеціальної техніки – 97 (+3) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, Збройні сили України завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.
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