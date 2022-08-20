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Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки
Літак винищувач МіГ-29
ілюстративне фото

В основному білоруси ремонтують літаки типу МіГ-29 та його модифікації

Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях», – йдеться у повідомленні.

За наявної інформацією, спеціалісти зс Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та роз консервації для подальшого застосування у війні проти України.

Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

 

Теги: Білорусь

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