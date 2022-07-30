Росія таємно вивозить золото із Судану для фінансування війни проти України

В обмін на золото Москва надала політичну та військову підтримку владі Судану

Контрабандне золото рашисти ховають у коробки з печивом

Росія таємно видобуває та вивозить золото із Судану для фінансування війни проти України. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Працівники міжнародного аеропорту Хартума у Судані виявили, що російський вантажний літак, який за документами мав би експортувати печиво, насправді завантажений коробками з золотом.

Це один із щонайменше 16 відомих випадків контрабанди золота з Судану, повідомляють кілька офіційних джерел видання.

Також повідомляється, що за кілька днів після вторгнення в Україну черговий вантажний літак РФ із золотом під виглядом упаковок із печивом вилетів з аеропорту столиці Судану міста Хартум, фактично без митної перевірки.

Варто зазначити, що Судан вкрай рідко, якщо взагалі експортує печиво. Перевірити вантаж вирішили працівники бек-офісу летовища, хоч і побоювались проросійське керівництво Судану.

«Усередині трюму перед ними тяглися різнокольорові коробки з печивом. Прямо під ним були сховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану. Золото. Приблизно одна тонна», – йдеться у матеріалі.

Інтерв'ю з високопосадовцями США та Судану, а також низка документів, до яких отримала доступ CNN, кажуть про складну схему розграбування багатств Судану, налагоджену Росією.

При цьому в обмін на золото Москва надала політичну та військову підтримку владі Судану, яка жорстко придушує демократичний рух у країні.

Схему курирує Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна». Він контролює тіньову мережу компаній, до якої входить «ЧВК Вагнера» – угруповання найманців, яке прославилося військовими злочинами в кількох країнах, де йдуть воєнні дії, в тому числі в Сирії та Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Як раніше повідомлялося, журналісти New York Times опублікували розслідування у якому зазначили, що відомий російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ще називають «кухарем Путіна», керує і фінансує операції приватної військової компанії «Вагнер» у Судані, яка, зокрема, займається видобутком золота для компенсації економічних втрат Росії від західних санкцій.,