Крах економіки Росії. Відлік завершується

Дослідження Єльського університету виявило: Росія «вщент покалічена»

Дослідження Єльського університету виявило, що російська економіка «вщент знівечена» західними санкціями та масовим виходом міжнародних компаній.

Дослідження, яке, за словами авторів, є «першим комплексним» аналізом російської економіки, з’ясувало, що з початку війни в Україні Росія зазнала нищівного удару за багатьма показниками.

«Росія втратила компанії, які забезпечували близько 40% її ВВП, згорнувши майже всі іноземні інвестиції, вкладені за три десятиліття», — пишуть дослідники Єльської школи менеджменту, додаючи, що ця ситуація погіршилася «безпрецедентним» відтоком капіталу та населення.

Понад 1 тис. компаній згорнули свою діяльність в Росії або покинули країну з початку війни в Україні, майже в кожній галузі – від моди до фінансів.

У дослідженні Єльського університету, опублікованому 20 липня, йдеться про те, що міжнародні санкції «безповоротно погіршили» російський експорт, а імпорт в країну «значним чином впав».

Це призвело до «повсюдного дефіциту пропозиції» всередині Росії та призвело до зупинки внутрішнього виробництва, яке залежить від імпорту в усіх галузях промисловості.

«Попри манію Путіна щодо самозабезпечення та імпортозаміщення, російське внутрішнє виробництво повністю зупинилося, не маючи можливості замінити втрачені підприємства, продукти та таланти; винищення внутрішньої інноваційної та виробничої бази Росії призвело до стрімкого зростання цін і тривоги споживачів», – пише команда Єльського університету.

На думку дослідників, статусу Росії як провідного експортера сировини також було завдано удару.

Науковці пишуть: «Стратегічне позиціювання Росії як експортера сировини безповоротно погіршилося, оскільки зараз вона зі слабкої позиції має справу з втратою своїх колишніх головних ринків і стикається з серйозними проблемами, здійснюючи «поворот до Азії» з неконвертованим експортом, таким як трубопровідний газ».

Доходи від енергетики становлять 60% загальних доходів російського уряду, а це означає, що експорт товарів набагато важливіший для Росії, ніж для решти світу.

Колектив авторів дослідження зазначають, що їхні висновки кидають виклик зростаючим твердженням про те, що санкції завдають більше шкоди Заходу, ніж Москві. Вони пишуть: «Коли російське вторгнення в Україну йде вже п'ятий місяць, з’являється загальний наратив про те, що єдність світу у протистоянні Росії якимось чином переросла у «війну на економічне виснаження, яка завдає шкоди Заходу», враховуючи нібито «стійкість» і навіть «процвітання» російської економіки».

«Це просто неправда».

Після того, як Захід запровадив санкції проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому, ціни на енергоносії та харчові продукти різко зросли в усьому світі.

Деякі експерти та політики на Заході висловлюють занепокоєння щодо цих наслідків і припускають, що санкції не впливають на Росію настільки, щоб виправдати шкоду, яку вони завдають тим, хто їх застосовує.

Однією з причин цього, стверджує Єльська школа менеджменту, є те, що Кремль «відбирає тільки найсмачніше» у своїх економічних звітах, «видаляючи несприятливі показники, та публікуючи лише ті, які є більш сприятливими».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що шквал західних санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в сусідню Україну, провалився. «Стратегія економічного бліцу провалилася» і натомість призвела до «погіршення економіки на Заході», – сказав він у квітні.

У 118-сторінковому дослідженні автори Джеффрі Зонненфельд, Стівен Тіан, Франек Соколовський, Міхал Виребковскі та Матеуш Каспровіч стверджують, що Захід повинен залишатися об'єднаним у своїй стратегії щодо Росії та підтримувати тиск санкцій.

Вони пишуть: «Для Росії немає виходу з економічного забуття, доки країни-союзники залишаються єдиними у збереженні та посиленні санкційного тиску проти Росії».

По всьому ЄС спостерігається дедалі гучніша критика санкцій, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає до нової стратегії. «Ми сидимо в машині, у якої пробиті всі чотири шини: абсолютно ясно, що війну неможливо виграти таким чином», – сказав цей ультранаціоналіст у липні, оскільки його країна стикається з історично високою інфляцією та різким падінням своєї валюти.

У дослідженні також говориться, що російські внутрішні фінансові ринки, стан яких віддзеркалює як поточні економічні умови, так і майбутні перспективи країни, є цього року найгіршими за показниками ринками в усьому світі.

«За будь-якими показниками та на усіх рівнях російська економіка хитається, і зараз не час натискати на гальма», – додають автори.

Головні висновки науковців Єльського університету: Стратегічне становище Росії як експортера сировини незворотно погіршилося, оскільки вона втрачає колишні основні ринки збуту і стикається з великими труднощами у спробах переорієнтувати свій експорт до Азії.

Російський імпорт значною мірою обвалився, і країна стикається з серйозними проблемами з постачанням основних ресурсів, інженерних компонентів і технологій.

Імпортозаміщення – провалилося. Російське внутрішнє виробництво повністю зупинилося, не маючи можливості замінити втрачені компанії, продукцію та кваліфіковану робочу силу. Ослаблення російської інноваційної та виробничої бази призвело до різкого зростання цін та невдоволення споживачів.

Росія втратила підприємства, на частку яких припадає близько 40% її валового внутрішнього продукту (ВВП). Економічна база Росії також ослаблена безпрецедентним відпливом капіталу та населення.

Президент Путін використовує явно нестійкі фіскальні та монетарні інтервенції, щоб виправити структурні недоліки економіки, які вперше за багато років призвели країну до дефіциту бюджету та скоротили її валютні резерви, навіть за умов нинішніх високих цін на енергоносії. Фінанси Кремля перебувають у набагато складнішій ситуації, ніж прийнято вважати.

Російські фінансові ринки у найгіршому становищі. Росія фактично відрізана від міжнародних фінансових ринків, це обмежує її можливості залучати капітал відновлення своєї покаліченої економіки.

Джерело: Euronews

Переклад: Дмитро Івахненко, для «Главкома»