«Вагнерівці» видобувають для Кремля золото у Судані – NYT

Євген Пригожин заперечив свою причетність до гірничодобувної діяльності в Судані

«Кухар Путіна» є власником суданської гірничодобувної компанії Meroe Gold

Відомий російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ще називають «кухарем Путіна», керує і фінансує операції приватної військової компанії «Вагнер» у Судані, яка, зокрема, займається видобутком золота для компенсації економічних втрат Росії від західних санкцій. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, опублікованому у New York Times.

Зазначається, що тепер ПВК «Вагнер» перетворилася на мережу гірничодобувних компаній, завдяки чому РФ заробляє гроші й поповнює свої золотовалютні резерви.

Державний департамент США також визнав Пригожина власником суданської гірничодобувної компанії Meroe Gold.

Серед операцій «вагнерівців», згідно з розслідуванням, отримання «вигідних концесій на видобуток золота в Судані», що потенційно допоможе збільшити золоті запаси РФ на $130 млрд, які, на думку американських посадовців, використовуються для пом'якшення удару від економічних санкцій, запроваджених через війну Росії проти України.

За даними NYT, через тиждень після падіння експрезидента Судану Омара аль-Башира у 2019 році літак Пригожина прибув у столицю країни Хартум з військовою делегацією Росії і повернувся до Москви з високопоставленими представниками суданських оборонних відомств, серед яких був другий командир сил оперативної підтримки Абдель Рахім Дагало – брат сумнозвісного польового командира й лідера сил Мохамеда Хамдана Дагало.

У розслідуванні також наголошується, що 5 червня 2019 року, через два дні після кривавої бійні в Хартумі, влаштованої силами оперативної підтримки, компанія Пригожина, Meroe Gold, «імпортувала 13 тонн омонівських щитів, а також касок і кийків для компанії, контрольованої сім'єю генерала Хамдана».

Зазначається, що Росія має намір побудувати в Червоному морі військово-морську базу й розмістити там атомні кораблі. ПВК «Вагнер», за даними видання, допомагає Путіну здійснювати ці плани. Для цього «вагнерівці» беруть участь у громадянських війнах та конфліктах.

Пригожин у письмовій відповіді заперечив свою причетність до гірничодобувної діяльності в Судані, володіння компанією Meroe Gold, як і будь-який стосунок до ПВК «Вагнер», яку він назвав просто «легендою».

Як повідомлялося, Євген Пригожин у квітні поточного року був помічений на окупованій Росією частині Донбасу. Фотографію з ним виклав у соцмережі російський депутат-єдинорос Віталій Мілонов.



