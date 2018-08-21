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    Росії її громадяни просто не потрібні: Геращенко розповіла, як РФ блокує обмін в’язнями

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    Росії її громадяни просто не потрібні: Геращенко розповіла, як РФ блокує обмін в’язнями

    Звернення 22 росіян, засуджених в Україні, вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ

    Віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що російська сторона і омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити пропозицію України щодо передачі Росії 36 її громадян в обмін на політв‘язнів Кремля.

    Про це вона написала 21 серпня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Росії її громадяни просто не потрібні...», - підкреслила Геращенко.

    Вона повідомила, що офіційно поінформувала представників РФ і ОБСЄ, що 22 росіянина, засуджених за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних озброєних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента РФ з проханням перемістити їх в Росію, в обмін на українців в російських тюрмах.

    «Ми, на відміну від РФ, готові перемістити їх в найкоротші терміни - але в обмін на наших! Ці звернення вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ, я, в свою чергу, продублювала їх на гуманітарну підгрупу і ТКГ. РФ прийдеться відповісти на запитання, чи збираються вони потурбуватися про долі своїх громадян», - зауважила Геращенко.

    Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

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