Сенцов голодує 100 днів. Акції на підтримку українського режисера відбудуться у всьому світі



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Фрагмент портрета Олега Сенцова з прізвищами українських політв’язнів, яких утримує Росія. Автор – художник Андрій Єрмоленко

Журналісти закликають написати листа українському політв'язню Олегу Сенцову

21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

Попри неодноразові заклики лікарів припинити голодування, Сенцов продовжує свій протест. У колонії в північному російському місті Лабитнангі проводять медичні процедури, щоб не допустити смерті в’язня, але щодня ризик нової кризи зі здоров’ям Сенцова зростає.

У колонію, де утримують Олега, можна писати електронною поштою через ресурс «ФСИН-письмо ». Протягом 5 робочих днів цензори перевіряють листи. Послугою може користуватися будь-яка людина у світі, яка має доступ до інтернету. Проте оплата здійснюється через російський банк. Тому були випадки, коли з України не вдавалося надіслати листа. Сенцову можна писати за адресою: Ямало-Ненецький автономний округ, м Лабитнангі, вул. Північна, 33, ІК-8.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».

Активісти в Україні та десятках країн світу оголосили про проведення в сотий день голодування Сенцова акцій на його підтримку. Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод проведе акцію біля посольства Росії в Києві.

Окрім України, акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» одночасно відбудуться у Великій Британії, Кенії, Швеції, Данії та США. Чеські кінематографісти оголосили 21 серпня днем початку «ланцюгового» голодування на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.