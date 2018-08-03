У БПП запевнили: Турчинов буде ключовим спікером в виборчій кампанії Порошенка



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Сергій Березенко

Турчинов знаходиться в процесі активної підготовки до виборів

Сергій Березенко, нардеп від БПП та ключовий член передвиборчого штабу Петра Порошенка, розказав про роль секретаря РНБО Олександра Турчинова у майбутній виборчій кампанії президента. За словами Березенка, Турчинов знаходиться в процесі активної підготовки та бере участь в усіх нарадах, у тому числі в тих, що стосуються стратегії кампанії Порошенка. Березенко пояснює, що Турчинов не є керівником штабу, але він - секретар РНБО, а президент відповідає за збройні сили та міжнародну політику. «По кожному з цих напрямів маємо значні успіхи, нам є що показати суспільству. А в питаннях оборони, обороноздатності та побудови нової сучасної армії Олександр Валентинович відіграватиме роль одного з ключових спікерів», - пояснює роль Турчинова Березенко.

Також нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація про те, Турчинов відсторонився від виборчої кампанії Порошенка. Сам же секретар РНБО у своєму Twitter написав про те, що наразі він займається виключно питання безпеки та оборони України.

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