Турчинов різко висловився щодо українських закупівель в Росії



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Секретар РНБО запропонував ввести кримінальну відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що особи, які здійснюють закупівлі на території Російської Федерації, повинні нести кримінальну відповідальність.

Про це Турчинов сказав журналістам на зустрічі у Києві.

«Мені здається, повинна бути не тільки моральна, але й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора для тих, хто закуповує у Росії такі речі, які можуть вироблятися в Україні», - підкреслив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» замовила у Росії виготовлення 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» на загальну суму 182 тисяч рублів (трохи більш як 77 тис. грн).

Згодом виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов заявив, що закупівля російських нагрудних значків «Почесний залізничник» 30 липня була припинена.

Джерело: 112 Україна