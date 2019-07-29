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    Економіка та фінанси

    Україна вже заповнила підземні газові сховища на 50%

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    Українські ПСГ на&nbsp;сьогодні заповнені на&nbsp;50% - Україна вже заповнила підземні газові сховища на 50%
    Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 50%
    Фото: УНІАН

    На території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 липня збільшився до 15,550 млрд куб. м, передає АТ Укртрансгаз.

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 84,46 млн куб. м газу.

    З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

    При цьому в даних за 24 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 41,81 млн куб. м, з Угорщини — 19,49 млн куб. м, з Польщі — 4,61 млн куб. м газу.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 50%.

    Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Зазначимо, що з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її зменшували. Нафтогаз у липні знизить ціну газу для потреб населення на 11,7% — до 4905,67 грн за тис. куб. м.

     Читайте також: Нова газова парадигма України: навіщо добували, якщо можна імпортувати

     

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