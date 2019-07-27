Гройсман пропонує скасувати результати конкурсу на розробку газового шельфу в Чорному морі



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Прем'єр наголосив, що для України видобуток газу на шельфі Чорного моря – це питання не тільки енергетичної незалежності, а й геополітики

«Коли ми оголошували цей конкурс – розраховували на участь в ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon», зізнався Гройсман

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман запропонує Кабінету міністрів розглянути можливість оголошення нового конкурсу на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Про це він написав у Facebook у суботу.

«Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компаній з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря», – зазначив Гройсман.

Він наголосив, що для України видобуток газу на шельфі Чорного моря – це питання не тільки енергетичної незалежності, а й геополітики, «враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму».

«Коли ми оголосили цей конкурс – розраховували на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Перебіг конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, засвідчили, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і загалом не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників», – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) визнала компанію Trident Black Sea переможцем в конкурсі.

Вчора голова Black Sea Trident Ілля Пономарьов теж повідомив, що його компанія перемогла конкурс.

Натомість Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ) вважає, що уряду варто переконатися, що дана пропозиція є найвигіднішою і безальтернативною.

Зазначимо, що уасник конкурсу на розробку морської ділянки «Дельфін» в українській акваторії Чорного Моря на умовах СРП Caspian Drilling Company (група Socar) відмовилася від участі в конкурсі СРП по «Дельфіну».

Нагадаємо, на початку червня голова Офісу президента Андрій Богдан також закликав Кабмін продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки «Дельфін» щонайменше до 120 днів.

Як повідомлялось, конкурс на УРП ділянки «Дельфін» було розпочато 12 квітня, термін подачі заявок було зменшено урядом до 60 днів, тобто до 12 червня. Заявки подали: Caspian Drilling International Ltd (група Socar), Frontera, Trident Black Sea і українське ПрАТ «Укрнафтобуріння».