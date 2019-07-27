У «Нафтогазі» відреагували на ідею продовжити транзит російського газу на рік



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Напередодні Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газ

Зупинка будівництва «Північного потоку-2» є єдиною умовою збереження транзиту російського газу через Україну

Пропозиція продовжити транзит російського газу через Україну на рік, а не на 10 років є спробою отримати контракт на термін до кінця будівництва «Північного потоку-2»

Про це заявив у Facebook директор НАК «Нафтога України» Юрій Вітренко.

«Джерела Reuters кажуть, що «Газпром» хоче контракт на транзит не на 10 років, як запропонувала Єврокомісія, а тільки пів року-рік, поки не добудують «Північний потік-2». Прокоментую. По-перше, було б бажано, щоб «Газпром»відповів офіційно на пропозицію Єврокомісії. Якщо «Газпром» не приймає цю пропозицію, нехай запропонує свій варіант. Причому бажано з усіма деталями. Наприклад, чи готовий «Газпром» на практиці розблокувати можливість іншим компаніям здійснювати транзит газу з території РФ. Ми його уважно розглянемо», - написав Вітренко.

Очільник «Нафтогазу» наголосив, що зупинка будівництва «Північного потоку-2» є єдиною умовою збереження транзиту російського газу через Україну.

«Українська сторона неодноразово наголошувала, що ми зацікавлені у продовженні транзиту, і тому ми займаємо конструктивну позицію. По-друге, це ще раз доводить, що поки що чи неєдиними важелем впливу на збереження хоч якогось транзиту через Україну є зупинка будівництва «Північного потоку-2». Сподіваюсь, на це звернуть увагу у Єропі, зокрема в Німеччині. Ну і ще раз принагідно дякуємо Данії», - додав Вітренко.

Нагадаємо, напередодні Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газ.

Раніше у «Нафтогазі» заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.