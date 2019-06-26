Росія цинічно не звільняє українських моряків. МЗС зробило заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна вимагає від Росії невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків

25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу невиконання Російською Федерацією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня та продовження незаконного утримання 24 українських моряків – членів екіпажів військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу».

Про це говориться у заяві МЗС, опублікованій 26 червня на сайті міністерства.

«25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, у якій міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права», - заявили в МЗС.

У цьому зв’язку, як зазначається, українська сторона вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

«Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання Наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія», - підкреслили в МЗС, зауваживши, що Україна вкотре вимагає негайно проінформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у Наказі кораблів та про час і місце передачі консульським посадовим особам Посольства України в Російській Федерації 24 незаконно утримуваних членів їхніх екіпажів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін звернувся до міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки та Євросоюзу з проханням тиснути на РФ під час саміту в Осаці для звільнення українських моряків.