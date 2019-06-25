Клімкін закликав G20 натиснути на Росію для звільнення українських моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін

Сьогодні спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення українських моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін звернувся до міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки та Євросоюзу з проханням тиснути на РФ під час саміту в Осаці для звільнення українських моряків.

«Підписав листи до міністрів закордонних справ країн G20 та ЄС. Закликаю під час наступної зустрічі «двадцятки» в Осаці застосувати всі можливі важелі з метою впливу на РФ для звільнення українських моряків», - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

Клімкін нагадав, що сьогодні спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення українських моряків.

За його словами, після завершення терміну Україна має не лише моральне, але й юридичне право виносити питання полонених моряків на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

«І головне: Росія або виконує рішення міжнародного арбітражу, або доводить, що не виконує так звану конституцію міжнародного простору – Конвенцію з морського права. А також не поважає імунітетів, які є основою поняття суверенітету», - додав міністр.

За його словами, Україна буде обговорювати з друзями та партнерами необхідність обмеження військової співпраці з РФ та відсутність будь-яких причин, щоб поважати її імунітети.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін братиме участь у саміті G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака. На зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.