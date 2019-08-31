Москва не компенсувала Мінську втрати Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти



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Неякісна російська нафта призвела до виходу з ладу дорогого обладнання на Мозирському НПЗ, ведуться ремонтні роботи

Москва компенсувала Білорусі частину втрат через неякісну нафту. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову концерну «Белнефтехим» Андрія Рибакова.

«Частину втрат через ситуацію з неякісною російською нафтою компенсовано, питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ залишається відкритим», - зазначив Рибаков.

За його словами, із завершенням очищення нафтопроводу від забрудненої хлорорганікою нафти істотні втрати Білорусі - вартість 1,2 млн т забрудненої нафти - компенсовано. Також для часткової компенсації втрат організацій трубопровідного транспорту через ситуацію з постачанням неякісної нафти з 1 вересня позапланово підвищено тарифи на транспортування нафти по території Білорусі на 3,7%.

Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

Як повідомляє спеціалізований сайт enkorr, «Белнефтехим» 19 квітня вперше поскаржився на погіршення якості експортної нафти марки Urals, що надходить по нафтопроводу з Росії. В окремих пробах, за інформацією видання, виявлено перевищення допустимої норми хлоридів у 100 разів.

У зв'язку з цим «Белнефтехим» запросив офіційну зустріч із представниками «Транснефти».

21 квітня білоруське видання «Вестник Нафтана» повідомило, що російська компанія «Транснефть» визнала факт поставки неякісної нафти до Білорусі.

За даними enkorr, у ситуації, що склалася, «Білоруська нафтова компанія» повністю припинила експорт світлих нафтопродуктів до нормалізації ситуації з поставками нафти. Призупинення поставок з Білорусі вже підтвердив трейдер одного з найбільших імпортерів білоруських нафтопродуктів.

22 квітня БЕЛТА повідомила, що неякісна російська нафта призвела до виходу з ладу дорогого обладнання на Мозирському НПЗ, ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляли ЗМІ, 2018 року частка білоруського дизельного палива в балансі українського ринку становила 33%. Мозирський і Новополоцький НПЗ за підсумками минулого року відвантажили в Україну 2,343 млн т дизпалива.

Білоруські виробники залишаються основним джерелом постачання бензинів в Україну. У 2018 році імпорт бензину з Білорусі в Україну досяг 836,5 тис. тонн, що становить 44% обсягу українського ринку.

Джерело: Укрінформ