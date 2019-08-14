На шельф «Дельфін» з Пономарьовим претендують дядько Саакашвілі, власник АТБ та ексміністр енергетики



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У липні Trident Black Sea Іллі Пономарьова перемогла в тендері на розробку вуглеводневої ділянки «Дельфін» на українському шельфі Чорного моря

За американською компанією, яка виграла тендер на розробку шельфу, сховались відомі в Україні люди, - ЗМІ

На сайті Комісії з цінних паперів і бірж США були опубліковані дані про бенефіціарів компанії Trident Acquisitions Corp.

Зокрема, опубліковані 30 компаній і приватних осіб, а також інформація про походження акцій. Ключовим акціонером компанії є колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. Крім нього, в складі акціонерів ціла плеяда вихідців з Росії і країн СНД: Вадим Комісаров, Дмитро Нєкрасов, Марат Розенберг, Тимур Асланов (дядько Михайла Саакашвілі), Вікторія Тушишвілі і її чоловік Едуард Хідіров (депутат з Дагестану, що мав проблеми з законом за банківські махінації ), Патіма Ахмедова і багато інших. Голова ради Trident Acquisitions американець Едвард Верона тісно пов'язаний з Росією, зокрема в 2008-2013 рр. був президентом US-Russia Business Council.

З українських інвесторів в складі Trident Acquisitions помічені Геннадій Буткевич (власник мережі магазинів АТБ-Маркет), Віктор Тополов (ексміністр палива і енергетики в 2005-2006 рр.), а також Олексій Тимофєєв, який був керівником Smart Holding Вадима Новинського, а також працював в НАК «Нафтогаз України»).

Нагадаємо, 26 липня шість членів міжвідомчої комісії проголосували «за» рекомендації Кабінету міністрів України компанію Trident Black Sea (90% належить Trident Acquisitions Corp США і ще 10% San Leon Energy PLC Ірландія) як переможця конкурсу з укладення УРП ( угод про розподіл продукції – ред) на ділянці «Дельфін» шельфу Чорного моря. При цьому двоє утрималися - депутат Кацер-Бучковська та представник Мінекономрозвитку (за дорученням). Перед оголошенням результату міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що головний претендент на перемогу компанія Caspian Drilling Сompany відкликала свою заявку. Він зазначив, що відкликання заявки пов'язано з тиском на Азербайджан з боку Російської Федерації.

На наступний день 27 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook заявив, що хоче скасувати конкурс УРП на ділянку «Дельфін». «Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря», - написав він.