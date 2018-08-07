Росія має вивести війська з окупованих територій Грузії – МЗС України



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МЗС України

Україна підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії

У Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У зв'язку з 10-річчям з початку збройної агресії РФ проти Грузії (8 серпня 2018) Україна підтверджує свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між державами.

«Закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій. Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій», - йдеться у повідомленні.

Також МЗС звернулося до посередників Женевських міжнародних дискусій - ЄС, ОБСЄ, ООН та США і всієї міжнародної спільноти продовжити докладати зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-грузинського конфлікту.

Зазначимо, що російсько-грузинська війна почалася в 2008 році. Конфлікт почався через збройне протистояння в Південній Осетії, в якій брали участь бойовики з Росії й Абхазії. 8 серпня РФ втрутилася в конфлікт на боці південноосетинских бойовиків і ввела війська. Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії й Абхазії.

Нагадаємо, у понеділок Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською владою візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію нашої країни - Крим та Севастополь.