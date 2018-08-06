МЗС висловило протест через візит Путіна до окупованого Криму



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Путін в окупованому Криму відвідав музичний фестиваль

Користувачі соцмереж жартують, що до окупованого Криму цього разу відправили двох Путіних

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською владою візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію нашої країни - Крим та Севастополь. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС України.

«Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських чиновників у тимчасово окуповані АР Крим і Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права», - наголошується в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що АР Крим та місто Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах, що визнано більшістю світового співтовариства.

Також варто відзначити, що користувачі соцмереж жартують з приводу того, що цього дня у Севастополі було помічено два Путіних. Про це написав політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото глави РФ.



«У суботу в Криму практично одночасно «засвітилися» два різні Путіни: один - в церкві, інший - у театрі, на оперному фестивалі в Херсонесі», - йдеться в його повідомленні. «Розплодилися гади... Цікаво, як їх будуть ховати? Оптом у братській могилі?», «Нових двійників наробили», «Справжній - мироточить...», - пишуть коментатори під фото.

Раніше стало відомо, що 4 серпня російський президент Володимир Путін відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю «Опера в Херсонесі», який пройде 10–12 серпня на території музею-заповідника «Херсонес Таврійський» у Севастополі.

Російська сторона вважає територію Кримського півострова своэю після так званого референдуму за возз'єднання, який пройшов в 2014 році і був не визнаний більшістю світового співтовариства